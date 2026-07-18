К юбилею Миклухо-Маклая подготовили просветительский проект

17 июля, в День этнографа, в Окуловке (Новгородская область) состоятся ежегодные «Маклаевские чтения». Научное событие объединит этнографов, молодых учёных-полевиков и всех, кто увлечён изучением культур и народов мира. Мероприятие пройдёт в местечке Языково-Рождественское — именно здесь 180 лет назад родился Николай Николаевич Миклухо-Маклай, путешественник, гуманист и «гражданин мира».

В рамках чтений состоится презентация нового образовательно-просветительского проекта «Ожившая история: по следам Миклухо-Маклая», подготовленного Фондом им. Миклухо-Маклая. Проект представит Николай Николаевич Миклухо-Маклай младший — учёный Института востоковедения РАН и директор Фонда. Инициатива основана на материалах легендарных экспедиций XIX века на Новую Гвинею и современных исследованиях конца XX — начала XXI века. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В его рамках пройдут выставки, лекции, а также создана серия короткометражных документальных фильмов. Подробная информация — на сайте Фонда им. Миклухо-Маклая.