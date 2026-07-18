Лесопатологическое обследование проведено на площади свыше 1000 га

Специалисты начали лесопатологическое обследование с начала вегетационного периода — в мае. На сегодняшний день обследована площадь в 1045,7 гектара. Лесные участки, требующие диагностики, определили на основе данных государственного лесопатологического мониторинга, а также информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов. Работа позволяет объективно оценить состояние лесных насаждений.

Обследование проводится визуальным и инструментальным способами. Это даёт возможность точно определить состояние деревьев, выявить очаги вредных организмов и своевременно назначить необходимые меры защиты леса. Всего в 2026 году лесопатологическими мероприятиями планируют охватить не менее 1500 гектаров земель лесного фонда.

Работы по лесопатологическому обследованию и защите лесов продолжаются. Их цель — сохранение лесных экосистем и предотвращение распространения заболеваний.