В области работают залы адаптивной физкультуры для пожилых людей

В комплексных центрах соцобслуживания населения Саратовской области для жителей старшего возраста работают залы адаптивной физкультуры в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья». Регулярные занятия помогают пожилым людям сохранять физическую активность и психоэмоциональное равновесие.

В разных районах используются различные подходы: в Красноармейском и Воскресенском — тренажёры, бодибары, обручи, фитболы, степперы; в Аткарском — эластичные ленты, гимнастические палки и фито-мячи; в Лысогорском, Советском и Самойловском — занятия начинают с разминки с элементами релаксации. В Романовском районе предпочитают утреннюю зарядку на свежем воздухе, в Гагаринском используют миниболы, а в Озинском — настольный теннис.

Заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина отметила, что программа помогает поддерживать полноценную жизнь пожилых людей. Занятия проводятся под контролем реабилитологов с учётом состояния здоровья. Участники также могут посещать творческие мастерские, курсы компьютерной грамотности и другие активности. Министерство продолжает развивать социальные услуги для старшего поколения.