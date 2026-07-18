Умирающий пруд под Энгельсом: жители, «Экосфера» и «Новые люди» взяли пробы воды

Фото: Новые люди

В Энгельсском районе Саратовской области жители садовых товариществ обеспокоены состоянием пруда, который на протяжении десятилетий был центром притяжения для нескольких СНТ.

Водоём, ещё недавно считавшийся местным аналогом курорта с целебной водой, сегодня источает запах сероводорода и заметно мелеет.

Было чисто — стало болотом

По словам местных жителей, ещё в 2010 году вода в пруду была прозрачной, в ней водились пиявки — по наблюдению старожилов, верный признак чистой воды.

«Тогда сказали, что здесь можно курорт делать — сероводородные воды, как в Мацесте, как минеральные воды в Карелии», — вспоминает один из жителей СНТ.

Сегодня ситуация изменилась. По словам местных, пруд начал зарастать камышом, дно покрылось слоем ила толщиной более двух метров — именно он, как считают жители, блокирует родники, которые исторически подпитывали водоём.

Вода уходит на глазах

Отдельную тревогу вызывает уровень воды: за последние три года он снизился более чем на метр. «Раньше прибрежная часть, вплоть до первых этажей домов, топило полностью. Сейчас вода ушла на 1 метр 40 сантиметров», — рассказывает жительница СНТ, которая живёт здесь круглый год уже 18 лет.

Весной этого года ожидаемого подъёма воды не произошло, что и стало поводом для более пристального внимания к проблеме со стороны местных жителей.

Что говорят в министерстве

Как сообщили жителям в ответ на обращение в Министерство природных ресурсов и экологии региона, пруд относится к каскаду прудов закрытого типа — без проточной воды, питание которого исторически обеспечивали исключительно родники. Заиливание дна и зарастание берегов камышом за годы значительно ухудшили состояние водоёма.

На место выехали местные активисты, представители фонда «Экосфера» и партии «Новые люди», чтобы своими глазами увидеть масштаб проблемы.

Пробы воды для лабораторного анализа взяли совместно — по итогам исследования станет понятно реальное состояние водоёма и возможные варианты его спасения.

В СНТ отмечают, что вопрос давно перестал быть локальным неудобством: рядом с прудом постоянно проживают семьи с несовершеннолетними детьми, а сам водоём долгие годы использовался жителями для отдыха и купания.