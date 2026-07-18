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НовостиОбщество18 июля 2026 9:53

В ДТП под Балашовом погибли водитель и пассажир «ВАЗ-2109»

Смертельная авария произошла в Балашовском районе с «Мерседесом»
Источник:kp.ru

В Балашовском районе полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Предварительно установлено, что сегодня около 12:30 вблизи посёлка Трудовое столкнулись автомобили «Мерседес» под управлением женщины 1977 года рождения и «ВАЗ-2109» под управлением мужчины (данные устанавливаются).

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли. Водитель «Мерседеса» доставлена в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.