В ДТП под Балашовом погибли водитель и пассажир «ВАЗ-2109»

В Балашовском районе полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Предварительно установлено, что сегодня около 12:30 вблизи посёлка Трудовое столкнулись автомобили «Мерседес» под управлением женщины 1977 года рождения и «ВАЗ-2109» под управлением мужчины (данные устанавливаются).

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли. Водитель «Мерседеса» доставлена в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.