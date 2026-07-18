Жительница Красноармейского района угнала машину после пьянки

В Красноармейском районе Саратовской области местная жительница подозревается в неправомерном завладении автомобилем. В полицию обратился 33-летний владелец ВАЗ 2110, который сообщил, что его машиной завладела знакомая без его согласия. Незадолго до происшествия они вместе распивали спиртные напитки, после чего мужчина оставил автомобиль возле одного из домов в селе Бобровка.

Воспользовавшись ситуацией, знакомая, по выражению полицейских, «включила режим шальной императрицы» и отправилась на автомобиле к окраине села. Однако поездка закончилась плачевно: сотрудники Госавтоинспекции обнаружили брошенную машину с характерными для ДТП повреждениями кузова. Злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция напоминает: оставлять ключи в замке зажигания и передавать управление нетрезвым лицам — риск, который может обернуться серьёзными последствиями.