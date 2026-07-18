Богатство перестало быть маркером успеха для саратовцев

За 20 лет материальное богатство перестало быть главным маркером успеха для жителей Саратова. Согласно данным ВЦИОМ, 40% опрошенных не включают его в свои жизненные планы (в 2005 году таких было 36%). Ещё 30% хотели бы разбогатеть, но не верят в собственный успех (в 2005-м — 39%). При этом 21% респондентов уверены, что смогут достичь финансового благополучия, а 4% уже считают себя богатыми.

Интересно, что мужчины (29%) и молодёжь чаще видят богатство достижимой целью, тогда как женщины (44%) и старшее поколение относятся к этому более скептически. При этом сумма, которую саратовцы называют признаком богатства, за 20 лет выросла с 95 до почти 400 тысяч рублей в месяц.

Однако относительно средней зарплаты этот порог стал более достижимым: в 2005 году он составлял 11 средних зарплат, сегодня — около четырёх. Российская мечта о богатстве не прижилась в массовом сознании, но молодёжь, как и прежде, верит в успех сильнее других возрастных групп.