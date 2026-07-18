В Саратовской области активно ищут администраторов и продавцов

В Саратовской области в июне 2026 года значительно вырос спрос на административных работников и сотрудников сферы торговли. По данным аналитиков hh.ru, прирост вакансий в этих сегментах составил от 22,5 до 23% по сравнению с предыдущим периодом. Также активный найм идёт в сфере транспорта, логистики и перевозок — компании формируют кадровый резерв в преддверии второй половины года.

Самыми высокооплачиваемыми оказались вакансии в строительстве и недвижимости — здесь средняя предлагаемая зарплата достигла 122 тысяч рублей. Специалистам транспорта и логистики работодатели готовы платить в среднем 108,2 тысячи рублей, рабочему персоналу и административному персоналу — по 104,1 тысячи рублей. Цифры говорят о том, что рынок труда остаётся активным даже в летний сезон.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова прокомментировала ситуацию: «Несмотря на сезон отпусков, работодатели не замедляют темпы найма. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. В Саратовской области наиболее заметная динамика наблюдается среди административного персонала, в сфере торговли и логистики». Специалисты рекомендуют соискателям активно откликаться на вакансии в этих направлениях.