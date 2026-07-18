8870 студентов СПО подтвердили свою квалификацию

На заседании комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы заместитель министра образования Людмила Григорьева рассказала о проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена.

Саратовская область стала одним из ключевых регионов, где активно внедряется государственная итоговая аттестация выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена. С 2018 года этот формат успешно применяется как пилотный проект, к 2026 году он охватил уже 8870 студентов. Демоэкзамены продолжаются для выпускников, обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе для участников специальной военной операции.

«Сегодня учреждения среднего профессионального образования (СПО) Саратовской области готовят специалистов по 167 специальностям, актуализированным совместно с работодателями. Для проведения демонстрационного экзамена создано и аккредитовано 251 специализированный центр», — отметила Людмила Григорьева.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство об образовании, и демонстрационный экзамен становится основной формой государственной итоговой аттестации по программам СПО. В ходе этого экзамена студенты выполняют практические задания в условиях, максимально приближенных к реальным производственным процессам. Принципиальные изменения коснутся не только обязательности формата, но и его содержания: экзамен будет проводиться по единым стандартам; введены единые контрольные измерительные материалы для базового и профильного уровней; обучающиеся по программам «Профессионалитета» будут сдавать исключительно профильный уровень сложности; формируется единая Государственная экзаменационная комиссия по аналогии с ЕГЭ.

Одним из механизмов повышения качества обучения является Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы». Ежегодно проводятся чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы», «Чемпионат высоких технологий». Согласно новому порядку проведения ГИА, победители и призёры финала чемпионатов автоматически получают «отлично» за демонстрационный экзамен.

Значимым шагом вперёд станет внесение поправок в закон № 283 ФЗ «О независимой оценке квалификации». Теперь результаты демонстрационного экзамена будут официально признаваться в системе независимой оценки квалификаций.

«Выпускникам колледжей и техникумов смогут засчитывать итоги демонстрационного экзамена в качестве результатов независимой оценки квалификации. Это решение существенно упростит трудоустройство выпускников, поскольку им не придётся повторно подтверждать квалификацию. Это признание качества уровня подготовки наших выпускников», — рассказала Людмила Александровна.