Саратовскими полицейскими раскрыта квартирная кража

14 июля в полицию обратился 56-летний саратовец. Мужчина сообщил, что 29 июня обнаружил пропажу трех сотовых телефонов общей стоимостью около 19 тысяч рублей, шуруповерта и музыкальной колонки стоимостью 600 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.

15 июля сотрудниками патрульно-постовой службы в отдел полиции доставлен 40-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Полицейские восстановили картину произошедшего.

Выяснилось, что краже предшествовала нетрезвая ссора заявителя с сожительницей, после которой он лег спать, оставив открытой входную дверь, а она пошла в гости к их общим знакомым, где продолжила распитие спиртного. Когда в процессе застолья алкоголь начал заканчиваться, женщина предложила собутыльнику забрать из дома сожителя один телефон и шуруповерт, чтобы сдать их в комиссионный магазин, а на вырученные деньги докупить спиртное. Мужчина, оказавшись в незапертой квартире потерпевшего, увидел помимо оговоренных предметов другие потенциальные вещи для сдачи в скупку.

Так, злоумышленник сначала продал в комиссионный магазин обещанное, после чего компания смогла продолжить свой совместный досуг. А вот взятые сверх уговора предметы, два телефона и колонку, он сдал в другой раз уже только для своей выгоды.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.