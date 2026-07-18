Выставка «Саратов-Агро. День поля. 2026» пройдет в Гагаринском районе в августе

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Масштабная сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля. 2026» пройдет в Гагаринском районе 13-14 августа.

Мероприятие уже в 16-й раз объединит лидеров агропромышленного комплекса, новаторов и профессионалов отрасли.

Участникам и гостям выставки представят новейшие образцы сельскохозяйственной техники, оборудования, грузового транспорта, запчастей и топлива, результаты передовых селекционных работ в растениеводстве, инновационные разработки в сфере агрохимии и средств защиты растений.

В мероприятиях деловой программы «Саратов-Агро. День поля» примут участие учёные и эксперты отрасли, руководители агрохолдингов и главы фермерских хозяйств, специалисты по растениеводству и животноводству, представители власти и бизнеса.

Помимо демонстрации новейших достижений сельского хозяйства, мероприятие является удобным инструментом для реализации бизнес-планов, разработки маркетинговых стратегий, увеличения клиентской базы и не теряет своей популярности уже много лет. Так, в 2025 году выставку посетили более 3 680 гостей, свыше 211 компаний участников из 26 регионов России, а также из Республики Беларусь и Киргизской Республики.

Организаторами мероприятия выступают Выставочный центр «Софит-Экспо» и при поддержке Правительства Саратовской области и министерства сельского хозяйства области.

Место проведения «Саратов-Агро. День поля»: г. Саратов, СКАД между пос. Дубки и с. Пристанное.

Министерство сельского хозяйства Саратовской области