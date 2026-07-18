В Саратове дом жены коллежского асессора признан памятником местного значения

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Двухэтажное строение, небезызвестная резиденция супруги коллежского асессора Мальвины Лявданской, теперь официально признано объектом культурного наследия местного уровня.

Этот дом, украшенный кирпичной кладкой и возведенный в конце позапрошлого столетия, получил статус памятника истории и культуры муниципального значения. Исторический объект находится в самом сердце Саратова, на улице Горького, под номером 10.

Архивные записи свидетельствуют, что участок земли, на котором стоит дом, долгие годы принадлежал роду Черносливовых. К 1892 году собственницей стала Мальвина Климентьевна Лявданская, супруга секретаря Консистории Тираспольской римско-католической Епархии, а впоследствии коллежского асессора. Финансовая документация того периода однозначно указывает на строительство дома в последние годы XIX века. Мальвина Климентьевна проживала здесь вплоть до 1908 года. После нее домом завладели представители купеческого сословия Зеленкины. В советскую эпоху здание служило жилым помещением. В августе 2025 года, по итогам обсуждений Общественного научно-методического совета, здание было внесено в реестр как объект культурного наследия, находящийся под охраной.

Помимо присвоенного статуса, были определены и элементы, подлежащие особой охране. Акцент сделан на декоративные кирпичные детали фасадов, выполненные в так называемом "кирпичном стиле". В список включены аттики с округлыми чердачными окнами, оконные наличники с замковыми камнями и полуколоннами, а также венчающий карниз, украшенный ступенчатыми кронштейнами. К элементам внутреннего убранства, также подлежащим охране, относятся: деревянная лестница с балясинами и рельефным поручнем, потолочная лепнина в виде розетки на втором этаже и двустворчатые филенчатые двери.

Региональное отделение Комитета по охране культурного наследия Саратовской области.