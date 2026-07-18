Саратовские волонтеры шьют одеяла для бойцов СВО

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В Александрово-Гайском районе, в районном центре социального обслуживания, проводятся мастер-классы по созданию текстильных изделий в уникальной технике.

Под чутким руководством опытной рукодельницы, волонтера старшего возраста Анны Загребиной, которая не только сама увлечена рукоделием, но и охотно делится секретами мастерства, пожилые люди оживляют обрезки ткани, превращая их в трогательные истории.

«При помощи техники, называемой "есенинской", мы создаем оригинальные одеяла, покрывала и красочные наволочки. Основа – это двухсторонние модули, каждый из которых состоит из четырех тканевых квадратов. Как выясняется, каждый такой модуль напоминает миниатюрный кармашек. Мы наполняем его утеплителем, а затем вручную аккуратно прострачиваем. Результат – объемные, невероятно уютные и очень эстетичные изделия. Важно отметить, что этот метод вдохнул новую жизнь в накопившиеся обрезки ткани. Устаревшие лоскутки обретают вид настоящего произведения искусства», – делятся своими впечатлениями участницы процесса.

В той же прикладной технике рукодельницы изготавливают теплые вещи и для тех, кто несет службу. Участницы отмечают, что стремятся дать нашим защитникам ощущение домашнего уюта даже в сложных условиях.

Помимо регулярных занятий в стенах учреждения, творческая группа волонтеров старшего возраста приняла участие в областной акции, получившей название «Одеяло доброты». Активисты, вложив всю свою заботу, изготовили очередное лоскутное одеяло и направили его детям, находящимся в Донбассе.

Деятельность волонтеров старшего поколения становится все более доступной для жителей Саратовской области, получающих социальные услуги. Этот проект реализуется при поддержке региональной программы «Активное долголетие», являющейся частью национального проекта «Семья», инициатором которого выступил Президент России Владимир Путин.