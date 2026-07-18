На Театральной площади Саратова работает ярмарка выходного дня

Фото: ООО "Волга-Медиа"

На Театральной площади Саратова проходит ежегодная фермерская ярмарка, действующая в выходные дни.

Здесь любой желающий может стать обладателем разнообразной продукции, включая урожай с полей и огородов, пищевые продукты и товары ручной работы, по привлекательным ценам.

Ассортимент ярмарки богат: представлены сладости, мясные деликатесы, птица, рыба, широкий выбор свежих фруктов и овощей, ягоды, а также натуральный мед и продукты пчеловодства. Кроме того, представлены саженцы различных декоративных и цветочных растений, а также рассада.

Время работы ярмарки: с семи утра до часу дня.