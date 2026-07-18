Фото: Мэрия Саратова

В Саратове продолжается уборка городских улиц.

Коммунальные службы осуществляют уборку дорог и тротуаров, мойку и ремонт остановочных павильонов, уход за зелеными зонами, подбор мусора, а также ремонт дорожных знаков и ограждений.

В течение суток работы проводились по улицам Волжской, Мясницкой, Октябрьской, Горького, Советской, Политехнической, Астраханской, а также в населенных пунктах Гагаринского района и по другим адресам.

Задействовано порядка 303 единиц техники и 399 рабочих.

Работы по благоустройству продолжаются.