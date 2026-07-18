Рецидивистка под Саратовом потратила украденные деньги на бонусы мобильной игры

В середине июля в правоохранительные органы обратилась 59-летняя женщина из села Елшанка, расположенного в Воскресенском районе. Она сообщила, что неустановленное лицо в период с 28 июня по 4 июля списало приблизительно 6 тысяч рублей с ее счета на известном онлайн-сервисе.

По факту произошедшего следствием инициировано уголовное производство по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкциями которой предусмотрено наказание за кражу, совершенную с банковского счета.

Благодаря слаженным действиям сотрудников отдела уголовного розыска в результате ряда оперативно-поисковых мероприятий удалось установить и задержать 29-летнюю жительницу того же села, имеющую ранее непогашенную судимость.

Установлено, что незадолго до пропажи денежных средств пострадавшая обратилась к своей соседке с просьбой помочь ей оформить рассрочку покупки на вышеупомянутой торговой площадке. Воспользовавшись доверием и получив доступ к аккаунту потерпевшей, злоумышленница совершила несколько несанкционированных переводов на сторонние счета, после чего потратила добытые преступным путем средства на приобретение бонусов в мобильной игре.

Подозреваемая признала свою вину. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.