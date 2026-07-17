В Саратовской области 800 тысяч птиц привиты от болезни Гамборо

С начала текущего года на территории Саратовской области было проведено вакцинирование 20,5 миллионов птиц. Данная информация была обнародована управлением ветеринарии правительства региона 17 июля.

В течение июня текущего года от болезни Гамборо было привито 800 тысяч птиц, от болезни Ньюкасла — миллион, а против инфекционного бронхита — 1,6 миллиона кур.

Представители управления отметили, что наряду с прививочной кампанией было выполнено более 15 тысяч лабораторных проверок. Проведенные исследования подтвердили, что в регионе отсутствуют очаги инфекционных заболеваний, что позволяет сохранять его статус как благополучного по ряду особо опасных инфекций.