Художник-пейзажист Евгений Яли отмечает 80-летие

Фото: Минкультуры Саратовской области

Сегодня отмечает своё 80 летие выдающийся российский художник-пейзажист Евгений Дмитриевич Яли — наш земляк, чьё имя прочно вошло в историю отечественного изобразительного искусства и известно далеко за пределами региона

Евгений Яли — выпускник Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова, член Союза художников России. Свою творческую школу он начал в классической традиции, а в 1990 е годы основал собственную живописную мастерскую, объединив выпускников родного училища.

Сейчас мастер живёт и работает в Саратове, а его произведения экспонируются и хранятся в крупных музейных собраниях: Государственной Третьяковской галерее, Вольской картинной галерее, Радищевском музее, музее К. А. Федина, Энгельсском музее краеведения и других коллекциях.

Творчество Евгения Яли выделяется особым изобразительным языком. Художник работает в сдержанном колорите, умышленно ослабляя цветовую энергию, что создаёт ощущение, будто пейзажи увидены сквозь время. Это осознанная оптическая дистанция: его полотна не столько фиксируют натуру, сколько передают пережитое состояние — лирические импровизации воспоминания, в которых сохраняется только глубоко прочувствованное во время наблюдения. Такой многослойный художественный метод превращает непосредственный контакт с природой в сложное и выразительное высказывание.

Евгений Яли отмечен и международным признанием. В 1996 году он был удостоен Диплома Российской академии художеств, а в 1998 году его имя включили в 8 е издание Международного каталога Американского биографического института (Северная Каролина) за выдающиеся достижения в искусстве.

Его творчество остаётся важной частью культурного наследия региона и страны, подтверждая, что знаменитые мирового уровня имена живут и в нашем городе.