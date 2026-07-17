Подведены предварительные итоги исполнения областного бюджета за первое полугодие

Министерство финансов Саратовской области подвело предварительные итоги исполнения областного бюджета за первое полугодие 2026 года. По данным месячной отчетности на 1 июля, доходы составили 94,6 миллиарда рублей, из которых 61,2 миллиарда — налоговые и неналоговые поступления. Расходы бюджета достигли 103,3 миллиарда рублей, при этом межбюджетные трансферты местным бюджетам перечислены в объёме 31,7 миллиарда рублей.

Бюджет исполнен в установленных объёмах. Основные налоговые и неналоговые доходы обеспечили устойчивое финансирование социальных и инфраструктурных проектов. Расходы направлены на выполнение обязательств региона, включая поддержку муниципалитетов. Работа по управлению бюджетом продолжается в соответствии с утверждёнными планами