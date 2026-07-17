Роман Бусаргин обсудил с жителями Советского района ремонт дорог, медицину и ЖКХ

Фото: Правительство Саратовской области

Рабочая поездка Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Советский район завершилась прямой встречей с населением. В открытом диалоге жители подняли самые острые вопросы, касающиеся благоустройства муниципалитета, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. По каждому из направлений глава региона дал конкретные поручения профильным ведомствам.

Одной из главных тем стала транспортная доступность сельских территорий. В прошлом году благодаря областной субсидии удалось привести в нормативное состояние 1,6 километра муниципальных дорог. На текущий год уже запланирован ремонт еще 1,8 километра полотна.

Роман Бусаргин поставил перед главой Советского района задачу сформировать единую программу дорожных работ совместно с активными гражданами. Это позволит объективно оценить ситуацию и расставить приоритеты. Со стороны регионального правительства будет рассмотрен вопрос о выделении муниципалитету дополнительных 25 миллионов рублей на эти цели.

Острой остается кадровая проблема в районной больнице. На сегодняшний день учреждению требуются девять специалистов: офтальмолог, дерматолог, кардиолог, инфекционист, онколог, рентгенолог, терапевт, педиатр и хирург.

Чтобы не оставлять жителей без помощи, принято оперативное решение: до приезда постоянных врачей медицинская помощь будет оказываться силами выездных бригад узких специалистов из Саратова и Энгельса.

Для долгосрочного решения проблемы ведется работа со студентами: сейчас 23 человека из Советского района учатся в медицинском университете по целевым направлениям, при этом обучение 7 студентов оплачивается из областного бюджета. Губернатор подчеркнул, что местная власть и руководство больницы обязаны лично сопровождать будущих медиков — оказывать поддержку и гарантировать трудоустройство после получения диплома.

На встрече прозвучало несколько жалоб на несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов. Глава региона поручил министерству природных ресурсов и экологии детально разобраться в ситуации совместно с представителями регионального оператора, чтобы исключить перебои в графике работы спецтехники.

Также граждане обратили внимание на высокий износ тепловых сетей. Для проведения капитального ремонта котельных и замены труб регион готов оказать финансовую поддержку из средств областного резервного фонда. Условие для получения транша — подготовка администрацией муниципалитета детальных проектно-сметных заявок.

Встреча прошла в конструктивном ключе. Жители отметили готовность главы региона к прямому диалогу, а профильным министерствам установлен жесткий контрольный срок для подготовки первых отчетов по исполнению данных поручений.