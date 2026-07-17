Панков обсудил с работниками почтовых отделений закон о поддержке «Почты России»

Панков: "Важно, чтобы инновации эффективно работали в наших районах"

Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с работниками почтовых отделений новый закон о поддержке и развитии «Почты России». Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Это работники почты из Балашовского, Калининского, Лысогорского, Романовского, Ртищевского, Аркадакского, Екатериновского и Самойловского районов. Многие трудятся в сёлах. Есть специалисты с опытом работы по 20-30 лет. Все они хорошо знают проблемы в этой сфере. Обсудили и другие насущные вопросы, касающиеся людей, проживающих в этих районах.

В отличие от коммерческих служб доставки, «Почта России» несёт еще и социальную нагрузку. Для жителей сельских и отдалённых территорий это часто единственный центр связи и социальной жизни. Поэтому она нуждается в поддержке. Новый закон направлен на то, чтобы сохранить все почтовые отделения и рабочие места, улучшить условия труда. И обеспечить качество услуги всем жителям.

Закон закрепляет за «Почтой России» роль главного оператора юридически значимого документооборота в стране. Это заявления, уведомления, документы на оплату ЖКУ и многое другое. Она получит и преимущественное право доставки в почтовые ящики в многоквартирных домах.

Предстоит и развитие электронной почтовой системы. На портале «Госуслуги» будут созданы цифровые почтовые ящики. Через них доставка документов будет мгновенной. И полностью бесплатной для граждан. Для тех, кому удобней «бумажный» формат, он будет сохранён.

Спасибо за мнения и предложения, высказанные на встрече. Важно, чтобы инновации эффективно работали в наших районах. Были удобны для жителей и положительно сказались на условиях труда сотрудников почты», - отметил Николай Панков.