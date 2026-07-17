Вячеслав Максюта провёл первую тренировку в фитнес-парке Энгельса

Известный спортсмен и общественный деятель Вячеслав Максюта провёл первую тренировку в новом народном фитнес-парке Энгельса. Он показал новичкам правильную технику выполнения упражнений, поделился личными спортивными наработками и пожелал участникам крепкого здоровья. Парк будет работать круглогодично, а его пространство продумано с учётом удобства для жителей ближайших микрорайонов.

Площадку расположили рядом с остановкой общественного транспорта, обустроили парковку и съезды для маломобильных граждан. Все снаряды подходят для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Неподалёку находится Энгельсский городской пляж, который также поэтапно благоустраивается.

Многие жители уже положительно оценили изменения и отметили комплексный подход к развитию городской среды. Подробности — в видеоролике Энгельсского телевидения.