Минздрав пересмотрит подход к развитию больницы в Советском районе.

Министерство здравоохранения должно пересмотреть подход к развитию больницы в Советском районе. В учреждении накопилось много проблем, на которые указывают жители: очереди, недоступность услуг, плохая организация обеспечения льготными лекарствами. Потребовано от министра разобраться по каждому направлению и доложить о результатах. Если ситуация не изменится, в отношении ответственных специалистов сделают выводы.

По оборудованию дела обстоят лучше: приобретены флюорограф, маммограф, аппарат УЗИ. Диагностические процедуры должны быть максимально доступны. Учитывая востребованность, рассмотрят возможность расширения часов приёма. Один из корпусов — в аварийном состоянии, реконструкция невозможна, поэтому необходимо сосредоточиться на ремонте и расширении других площадей.

В августе объявят конкурс на капремонт одного из зданий, завершить работы планируют в 2027 году. Ремонт будут вести поэтапно, чтобы не останавливать медпомощь. Также в этом году приведут в порядок дворовую территорию. Губернатор держит ситуацию на контроле.