В Марксовском районе стартовал проект «ИнвестПодбор»

В Марксовском районе стартовал новый проект министерства инвестиционной политики «ИнвестПодбор». Представители ведомства, Корпорации развития и профильных организаций выезжают в муниципалитеты, чтобы на месте оценить состояние свободных площадок, бывших заводов и недействующих объектов, которые можно перезапустить и вовлечь в хозяйственный оборот. Проект реализуется в рамках внедрения муниципального инвестиционного стандарта 2.0.

Рабочая группа осмотрела три площадки: территорию бывшего лечебно-трудового профилактория в Марксе, производственную базу на месте старого завода и двухэтажное здание лыжной базы. По итогам осмотра состоялось заседание с главой района, где обсуждались перспективы каждой площадки и механизмы привлечения инвесторов.

Министр Александр Марченко отметил, что проект позволяет напрямую работать с муниципалитетами, сокращать время поиска площадок и снимать административные барьеры, делая инвестиционный климат в регионе более прозрачным и комфортным.