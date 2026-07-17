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НовостиОбщество17 июля 2026 15:51

Волонтеры Советского района отправили на фронт более 200 тонн гумпомощи

В Советском районе волонтеры помогают бойцам: 200 тонн гумпомощи
Источник:kp.ru

В Советском районе губернатор посетил волонтерский центр «Добрые люди» и поблагодарил активистов за их труд, неравнодушие и гражданскую позицию. С начала специальной военной операции жители района собрали и отправили на передовую более 200 тонн гуманитарных грузов. Волонтеры шьют тепловизионные одеяла, одежду и постельное белье, вяжут теплые вещи, делают окопные свечи, печки и сухпайки.

Активисты уже сплели более 40 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Их помощь позволяет бойцам чувствовать поддержку родного дома, что особенно ценно в сложных условиях.

Работа волонтеров продолжается, и каждый может внести свой вклад в общее дело.