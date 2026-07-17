Стратегии районов синхронизируют с федеральными приоритетами

Заместитель председателя правительства Алексей Никитин провёл совещание с главами муниципальных районов, посвящённое доработке стратегий социально-экономического развития территорий с учётом новых национальных целей и развития инфраструктуры опорных пунктов. Главам предстоит в ближайшие два месяца завершить корректировку стратегий, синхронизировав их с обновлённой Стратегией пространственного развития РФ, которая определила перечень опорных населённых пунктов — все административные центры районов области вошли в их число.

Алексей Никитин поручил главам уже сейчас проработать вопрос включения населённых пунктов в сельские агломерации, опираясь на инициативу Минэкономразвития РФ о введении понятия «сельские агломерации» — территорий с населением свыше 1,5 тыс. человек, расположенных далее 20 км от опорных пунктов. Главы Балтайского, Базарно-Карабулакского, Новобурасского, Лысогорского и Екатериновского районов представили доклады о проделанной работе, которые проанализировали эксперты.

Министр экономического развития Андрей Разборов отметил, что стратегии проанализированы, выделены замечания, и в ближайшее время состоится выездное совещание в Балтайском районе. По итогам Алексей Никитин поручил устранить недостатки и представить доработанные документы для повышения качества стратегий как инструментов реального управления развитием территорий.