Участники «Театрального Приволжья» выступили на профессиональной сцене

Юные актёры из Балаково выступили на профессиональной сцене саратовского театра «Балаганчикъ». 14 июля здесь прошёл показ спектакля-победителя регионального этапа VII фестиваля «Театральное Приволжье» — постановки «Любовные письма» по пьесе А. Гурнея. Коллектив любительской студии «Анфас» Дворца культуры Балаково уже представлял Саратовскую область в номинации «Молодёжные театральные коллективы и студии» и вошёл в число финалистов всероссийского конкурса, собравшего более 25 тысяч участников из 1,5 тысячи коллективов по всему Приволжскому федеральному округу. Фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Для юных артистов выход на большую сцену стал настоящим волшебством. «Мы немного волновались, но чувствовали поддержку зрителей и друг друга», — поделилась 16-летняя актриса Мария И. «Я играю свою первую серьёзную роль и очень горд, что наша работа получила признание. Это вдохновляет продолжать учиться и развиваться», — отметил 17-летний Алексей П. А 15-летняя Светлана М. призналась: «Репетиции были трудными, но когда публика аплодировала, всё встало на свои места. Спасибо нашей режиссёру и всем, кто верил в нас».

Первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова высоко оценила достижения юных талантов: «Отрадно видеть, как юные дарования из Балаково с вдохновением и профессионализмом представляют нашу область на всерегиональных площадках. "Театральное Приволжье" много лет формирует у молодёжи не только творческие навыки, но и уверенность в себе, чувство ответственности и командный дух. Благодарю педагогов и руководителей за мастерство и поддержку талантливой молодёжи. Уверена, что их успехи — это вклад в культурное будущее Саратовской области». Министерство культуры региона продолжит поддерживать юные дарования и создавать условия для их творческого роста.