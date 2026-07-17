Более 40 студенческих стартапа Вавиловского университета получат грантовую поддержку

Фото: Вавиловский университет

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Конкурс «Студенческий стартап» проводится в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства – проекта, инициированного Минобрнауки России в 2022 году и ставшего одним из ключевых механизмов вовлечения талантливой молодёжи в создание инновационных бизнесов. Как подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по инициативе Президента Владимира Путина Правительство реализует комплекс мер поддержки технологического предпринимательства в университетской среде, помогая студентам по всей стране достигать национальной цели – технологического лидерства – и выводить на рынок собственные продукты. В 2026 году более 2,2 тысячи обучающихся, аспирантов и ординаторов из 79 регионов и более чем 300 вузов стали победителями конкурса, получив по 1 млн рублей на развитие наукоёмких проектов, причём около 70% из них соответствуют направлениям новых национальных проектов технологического лидерства. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что за четыре года Платформа сформировала в российских вузах среду, позволяющую пройти путь от идеи до технологического бизнеса, и конкурс «Студенческий стартап» является одним из её главных инструментов. В этом году среди победителей – представители не только России, но и восьми дружественных стран, а по числу выигранных проектов традиционно лидируют Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Новосибирская область и Республика Башкортостан.

Вавиловский университет уверенно входит в число активных участников этого движения. В 2026 году студенты вуза подали 546 заявок – почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне, - и 44 из них признаны победителями. Это серьёзный вклад в общую копилку страны, и университет по праву гордится своими молодыми исследователями. Программа предполагает не только финансовую поддержку, но и полный цикл коммерциализации: создание юридического лица, разработку бизнес-плана и сайта стартапа. За пять лет с 2022 года через университетский отбор прошло более тысячи проектов, что подтверждает высокий уровень инновационной культуры в вузе. В этом году уверенно лидируют два направления - биотехнологии, которые составили почти половину всех победителей (21 стартап), и разработки новых приборов и интеллектуальных производственных технологий (13 проектов). Также в число призёров вошли шесть проектов в сфере цифровых технологий, три – по новым материалам и химическим технологиям и один - в области медицины и здоровьесбережения.

Особый интерес экспертов вызвали проекты, решающие реальные задачи агропромышленного комплекса. Например, студенты под руководством доцента кафедры «Цифровое управление процессами в АПК» Романа Гончарова создали целую серию VR-тренажёров для обучения управлению сельхозтехникой, ветеринарным манипуляциям и для подготовки операторов беспилотников - эти разработки уже заинтересовали крупные агрохолдинги. Не менее яркие решения предложили биотехнологи: они разработали эффективные методы обнаружения бактерий Salmonella в пищевых продуктах с помощью петлевой амплификации, а также рекомбинантные антигены для индикации листерий в молоке. Команда молодых технологов создала низкоуглеводные кондитерские полуфабрикаты с функциональными свойствами, перерабатывая отходы масложирового производства, и это лишь малая часть инноваций. Среди необычных проектов выделяются технология переработки материалов после сноса деревянных домов в мульчу для ферм, светящаяся полезная сладкая вата и «живые» пряники – эти разработки не только научны, но и коммерчески привлекательны.

Особой гордостью университета стали проекты в области цифрового пастуха и автоматизации полива. Студенты предложили системы мониторинга состояния водоёмов, управления выпасом животных, дозированного внесения средств защиты растений с помощью беспилотных авиационных систем, а также зарядные станции для агророботов. Руководители этих работ – заведующий кафедрой «Цифровое управление процессами в АПК» Аркадий Ключиков, доцент кафедры «Цифровое управление процессами в АПК» Роман Гончаров и их коллеги - отмечают высокую практическую готовность решений к внедрению.

Обобщая результаты, из 546 заявок 44 получили одобрение. Лидерство биотехнологий и приборостроения подтверждает тренд на импортозамещение и создание собственных высокоточных средств для агропромышленного комплекса. В ближайшие месяцы победители приступят к первому организационному этапу, после чего начнётся основная исследовательская работа. Университет продолжает планомерно наращивать компетенции студентов в области коммерциализации научных идей, и нынешний результат - лучшее тому подтверждение.

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