На Саратовском арматурном заводе прошла VIII конференция по трубопроводным системам

На Саратовском арматурном заводе в рамках VIII Международной проектной конференции по трубопроводным системам собрались около 200 специалистов из российских регионов и стран ближнего зарубежья. Мероприятие организовали АО «НПО «ЭМК» и АО «МосЦКБА» при поддержке министерства промышленности и энергетики региона и Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей. Конференция проходит с 15 по 17 июля, объединив сотрудников 70 проектных организаций, инжиниринговых фирм, производителей и дистрибьюторов оборудования для ТЭК.

В ходе экскурсии по производственным цехам гостям показали полный цикл изготовления трубопроводной арматуры — от обработки металла до финальных испытаний. Среди представленных образцов — регулирующая и запорная арматура для атомных станций и нефтегазовых предприятий. Первый заместитель министра промышленности и энергетики Роман Задохин отметил, что продукция саратовских предприятий соответствует международным и отечественным стандартам и востребована как в России, так и за рубежом. Особый интерес вызвали высокотехнологичные участки: автоматизированный сварочный комплекс с роботизированным оборудованием и рентгеновская установка для неразрушающего контроля сварных швов.

Ключевой новинкой стал самостабилизатор давления — разработка компании «ТехПромАрма», не имеющая мировых аналогов. Устройство продлевает срок службы трубопроводов за счёт гашения вибрации и предотвращения разрушений при гидроударах. Президент ассоциации Алексей Бабичев подчеркнул: «Ценность установки в том, что её использование позволит сократить количество аварийных ситуаций на атомных станциях. Разработка создавалась 15 лет, ещё 5 лет длились испытания, и теперь она включена в реестр обязательных для атомной промышленности»