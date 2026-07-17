Саратовский чиновник вышел в финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Советник министра строительства и ЖКХ Саратовской области Владимир Плугин вышел в финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Он представит регион в заключительном этапе, который пройдёт в Саратове с 13 по 16 августа.

Конкурс направлен на выявление и поддержку перспективных управленцев и экспертов в строительстве. Финалисты смогут презентовать проекты, обменяться опытом и предложить решения для развития отрасли.

Плугин отметил, что для него большая честь представлять область. «Уверен, что участие в конкурсе позволит обменяться лучшими практиками с коллегами из других регионов и представить опыт нашей области на достойном уровне», — подчеркнул он.