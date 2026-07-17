Ветеринары области в июне вакцинировали 3,5 млн птиц

Ветеринарная служба Саратовской области подвела итоги работы за июнь. С начала года специалисты реализовали план мероприятий по защите поголовья птицы от инфекционных заболеваний — как на крупных птицеводческих предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах. Всего за шесть месяцев было вакцинировано 20,5 миллиона голов птицы. В июне основное внимание уделялось наиболее опасным болезням: от болезни Гамборо привито 800 тысяч птиц, от болезни Ньюкасла — 1 миллион, от инфекционного бронхита кур — 1,6 миллиона.

Параллельно с вакцинацией специалисты провели свыше 15 тысяч лабораторных исследований. Это позволило подтвердить отсутствие очагов заболеваемости и сохранить статус региона как благополучного по ряду особо опасных инфекций. Регулярный мониторинг помогает своевременно выявлять риски и предотвращать распространение болезней.

«Наша работа строится не на реагировании, а на опережении угроз. Сочетание массовой иммунизации и постоянного лабораторного мониторинга позволяет гарантировать безопасность продукции для потребителей», — отметил начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.