Губернатор начал рабочий визит в Советский район со встречи с аграриями. Муниципалитет входит в число лидеров уборочной кампании по урожайности — более 43 центнеров с гектара. Обсудили ход работ, меры поддержки и обеспечение топливом.

По словам фермера, ресурс имеется в наличии. Губернатор поручил профильному министерству держать этот вопрос на круглосуточном контроле, взаимодействовать с сельхозтоваропроизводителями и быть на связи с местными поставщиками топлива, чтобы аграрии могли приобретать ресурс по более низкой цене.

В целом задачи по году в регионе серьёзные. Планируется собрать около 6 миллионов тонн зерна. Кроме того, прогнозируется, что урожайность подсолнечника в этом году будет выше, чем в прошлом. Аграрии настроены на выполнение поставленных целей.