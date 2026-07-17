В Саратовской области обсудили реализацию государственной национальной политики

В министерстве внутренней региональной и муниципальной политики области состоялся семинар-совещание с муниципальными служащими, курирующими вопросы государственной национальной политики. Обсуждались практики реализации политики, профилактическая работа на местном уровне и алгоритмы взаимодействия органов власти. Особое внимание уделили этноконфессиональной стабильности в районах с компактным проживанием разных национальностей.

Муниципалитеты представили промежуточные итоги работы по Стратегии государственной национальной политики и обменялись успешными управленческими практиками. Отдельно обсудили социально-культурную адаптацию иностранных граждан: от языковых курсов до культурно-досуговых мероприятий. Участники подчеркнули важность создания условий, исключающих социальную изоляцию мигрантов.

По итогам встречи выработаны предложения по повышению результативности работы. Тимофей Лещенко подвёл итог: сохранение межнационального мира — приоритет региональной политики. Работа должна быть не формальной, а основанной на понимании этнокультурных особенностей и реальных запросах жителей. Местным властям рекомендовано актуализировать планы с учётом выработанных предложений.