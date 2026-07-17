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НовостиОбщество17 июля 2026 10:08

«Киномуравейник» собрал более 3000 детей за месяц

Летние площадки культуры объединили тысячи школьников
Источник:kp.ru

Министерство культуры Саратовской области рассказало о ходе летней культурно-оздоровительной программы, которая в этом году стала одной из самых насыщенных. Летние площадки учреждений культуры превратились в центры притяжения для школьников: дети отдыхали, раскрывали таланты, знакомились с историей и традициями, учились бережному отношению к природе. Программа была приурочена к Году единства народов России и 81-й годовщине Победы.

Одним из самых ярких проектов стал «КиноМуравейник» — площадка областного методического киновидеоцентра. За месяц её посетили более 3000 учащихся из 20 школ. Программа включала интерактивные игры, мастер-классы и показы фильмов. Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула, что через культуру и творчество дети учатся понимать себя и мир, находят друзей и раскрывают таланты.

Ведомство планирует развивать летние проекты, расширять сеть площадок и поддерживать талантливых детей и педагогов.