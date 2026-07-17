В Саратове дом на Шелковичной включили в реестр культурного наследия

Дом №10 по улице Шелковичной в Саратове признан объектом культурного наследия муниципального значения. Здание, сложенное из кирпичей трёх разных заводов, включено в Единый государственный реестр. История участка прослеживается с 1870-х годов: здесь были склады лесоматериалов, позже появился каменный дом. В разные годы им владели чиновники, купцы и графы Мордвиновы. В 1918 году здание национализировали, и оно стало жилым.

Главный фасад сохранил выразительную кирпичную отделку: горизонтальные русты, вертикальные лопатки, карниз с дентикулами, городчатый пояс и орнамент «бегунец». Окна первого этажа выделены замковыми камнями. Внутри сохранилась железобетонная лестница с кованым ограждением. На лестничной площадке второго этажа находится окно из стеклянных кирпичей системы Фальконье — редкий элемент, придающий зданию особую ценность.

Комитет культурного наследия утвердил предмет охраны, зафиксировав особенности, которые нельзя изменить. Решение принято на основании историко-культурной экспертизы, проведённой в этом году.