Житель Пензенской области из-за неразделённой любви стал фигурантом дела

В Петровске Саратовской области 51-летний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела после конфликта с местным жителем. В полицию обратился 68-летний пенсионер из села Новодубровка, который сообщил о неправомерных действиях знакомого. По его словам, подозреваемый проник в дом в поисках алкоголя и разбудил хозяина. Разгневанный домовладелец попытался вытолкать незваного гостя, но тот в сердцах схватил кухонный нож и нанёс ему ранение, причинив лёгкий вред здоровью.

Задержанный мужчина, ранее уже судимый, дал признательные показания. Причину конфликта он объяснил по-своему: в Новодубровке у него жила возлюбленная, которая решила разорвать отношения. Будучи в подавленном состоянии, он искал поддержки у знакомых и пытался заглушить душевную боль. Однако вместо понимания нашёл только кухонный нож и перспективу уголовного срока.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия»). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.