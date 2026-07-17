При поддержке «Женского движения Единой России» состоялось Первенство Саратовской области по парусному спорту

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С 14 по 16 июля 2026 года акватория острова Зеленый вновь распахнула свои воды для юных покорителей парусов. Здесь при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» Саратовской области состоялось Первенство Саратовской области по парусному спорту — масштабный старт, собравший более 100 участников из Спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» и других спортшкол региона.

Судейская коллегия единодушно отметила высокий уровень подготовки ребят и неукоснительное следование духу fair play. По итогам бескомпромиссных гонок определились сильнейшие в своих классах — победители и призеры поднялись на пьедестал и получили заслуженные грамоты. Каждый из них доказал: честный спорт требует отдачи до самого последнего галса.

Отдельные слова благодарности — в адрес регионального координатора проекта «Женское движение Единой России», депутата Саратовской областной Думы Марии Усовой. Внимание к детско-юношескому спорту и оперативная помощь на всех этапах превратили соревнования в событие, которое одинаково ценно и по масштабу, и по душевной теплоте.

«Первенство Саратовской области по парусному спорту позади, но оно оставило главное — заряд на новые свершения. В июльские дни на Зеленом острове ребята обрели не только награды, но и дружбу, волю и честный опыт. Такое не забывается», — поделилась куратор направления «Наставничество» «Женского движения Единой России» Саратовской области Мария Хасанова.