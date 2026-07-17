Роман Бусаргин начал рабочую поездку в Советский район с диалога с аграриями

Фото: Правительство Саратовской области

Глава Саратовской области Роман Бусаргин начал свою рабочую поездку в Советский район с диалога с представителями аграрного сектора. Советский район занимает лидирующие позиции в текущей уборочной кампании, демонстрируя урожайность свыше 43 центнеров с гектара.

В ходе встречи с руководителями крупного местного сельскохозяйственного предприятия были затронуты вопросы текущей деятельности, меры государственной поддержки и другие насущные темы. Особое внимание уделили обеспечению аграриев топливом. Как отметил один из фермеров, горючее имеется в достаточном количестве. Губернатор поручил профильному министерству осуществлять непрерывный мониторинг ситуации с топливом, поддерживать постоянную связь с сельхозпроизводителями для оперативного решения любых возникающих вопросов и, что особенно важно, наладить взаимодействие с поставщиками топлива, чтобы обеспечить возможность приобретения горючего для аграриев по более выгодной цене.

В целом, перед регионом стоят серьезные задачи на текущий год. Ожидается собрать порядка 6 миллионов тонн зерновых. Также прогнозируется, что урожайность подсолнечника в этом году превзойдет показатели прошлого года.