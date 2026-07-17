Под Саратовом в пруду нашли тело мужчины

17 июля 2026 года в пруду Солянский вблизи села Крепость Узень (Новоузенский район) было обнаружено тело неизвестного мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По данному факту Новоузенским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники областной службы спасения извлекли погибшего из воды и передали его правоохранительным органам для проведения дальнейших процедур.

Следователем проведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Происшествие стало поводом для обращения к жителям области со стороны правоохранительных органов:

«Любой водоем — это зона повышенной опасности, особенно в летний период», — напоминают в следственном управлении.

Соблюдайте правила поведения на воде, не оставляйте детей у открытых водоемов без присмотра ни на минуту. Отдыхая у воды, воздержитесь от употребления алкоголя — именно он часто становится причиной трагедий».