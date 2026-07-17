Представитель саратовского минстроя вышел в финал всероссийского конкурса

Фото: официальный сайт всероссийского конкурса

Советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Владимир Плугин стал финалистом Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Он стал одним из тех, кто представит Саратовскую область в финальном этапе, который пройдет с 13 по 16 августа в Саратове.

Конкурс «Лидеры строительной отрасли» направлен на выявление и поддержку перспективных управленцев, специалистов и экспертов, вносящих вклад в развитие строительного комплекса. Участие в финале станет для представителей регионов возможностью презентовать свои профессиональные проекты, обменяться опытом с коллегами и предложить решения для дальнейшего развития отрасли.

Владимир Плугин отметил, что выход в финал является значимым событием не только для него лично, но и для всей профессиональной команды региона.

«Для меня большая честь представлять Саратовскую область в финале конкурса "Лидеры строительной отрасли”. Строительная сфера сегодня требует современных подходов, эффективных управленческих решений и постоянного профессионального развития. Уверен, что участие в конкурсе позволит обменяться лучшими практиками с коллегами из других регионов и представить опыт нашей области на достойном уровне», — подчеркнул Владимир Плугин.

Финальные мероприятия конкурса пройдут в Саратове с 13 по 16 августа. В течение нескольких дней участникам предстоит пройти конкурсные испытания, представить свои компетенции и профессиональные инициативы, а также принять участие в деловой программе.