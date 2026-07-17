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НовостиОбщество17 июля 2026 7:05

Выставку к 155-летию Приволжской железной дороги открыли в трёх регионах

Источник:kp.ru
Фото: ПривЖД

Фото: ПривЖД

В честь 155-летия Приволжской магистрали в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях организовали тематическую выставку, посвящённую истории дороги. Её основу составляют информационные постеры с описанием важнейших исторических событий, связанных с историей железной дороги. Кроме того, на плакатах представлены уникальные архивные фотографии, охватывающие разные периоды – от дореволюционного времени и советской эпохи до современности.

Экспозиция представлена на шести площадках: на железнодорожных вокзалах Астрахани и Верхнего Баскунчака, на Приволжской детской железной дороге в Волгограде, в управлении ПривЖД, а также в Саратовском и Волгоградском территориальных управлениях.