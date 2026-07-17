В Саратовской области подвели итоги регионального этапа игры «Семейная зарница»

В Саратовской области состоялся региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». Проект направлен на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие преемственности поколений и патриотическое воспитание через прохождение спортивных, тактических и интеллектуальных испытаний.
Программа соревнований включала комплекс практических этапов:
— оказание первой помощи и эвакуация раненого;
— огневая подготовка, сборка-разборка автомата и снаряжение магазина;
— выживание в полевых условиях и преодоление препятствий;
— перенос специального оборудования и метание гранаты;
— тактическая игра на местности.
По результатам прохождения всех дистанций определились победители регионального этапа:
• 1 место — семья Клоповых (Татищевский район)
• 2 место — семья Толмачёвых (Новобурасский район)
• 3 место — семья Медведевых (г. Саратов)
Напомним, что игра «Семейная зарница» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).
Комитет молодёжной политики Саратовской области