В Саратовской области подвели итоги регионального этапа игры «Семейная зарница»

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В Саратовской области состоялся региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». Проект направлен на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие преемственности поколений и патриотическое воспитание через прохождение спортивных, тактических и интеллектуальных испытаний.

Программа соревнований включала комплекс практических этапов:

— оказание первой помощи и эвакуация раненого;

— огневая подготовка, сборка-разборка автомата и снаряжение магазина;

— выживание в полевых условиях и преодоление препятствий;

— перенос специального оборудования и метание гранаты;

— тактическая игра на местности.

По результатам прохождения всех дистанций определились победители регионального этапа:

• 1 место — семья Клоповых (Татищевский район)

• 2 место — семья Толмачёвых (Новобурасский район)

• 3 место — семья Медведевых (г. Саратов)

Напомним, что игра «Семейная зарница» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Комитет молодёжной политики Саратовской области