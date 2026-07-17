Саратовские школьники побывали в «Киномуравейнике»

Министерство культуры Саратовской области подвело первые итоги дополнительной летней культурно-оздоровительной программы, которая в этом году объединила тысячи детей и стала одной из самых насыщенных за последние годы.

Летние площадки учреждений культуры превратились в центры притяжения для школьников: здесь они не только отдыхали, но и раскрывали свои таланты, знакомились с историей и традициями страны, учились бережному отношению к природе и укрепляли здоровье. Программа была приурочена к Году единства народов России и 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также включала направления по популяризации здорового образа жизни и профилактике вредных привычек.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула значимость подобных инициатив:

- Для нас важно, чтобы лето для каждого ребёнка стало временем открытий, вдохновения и личных побед. Через культуру, творчество и живое общение дети учатся понимать себя и окружающий мир, находят друзей и раскрывают таланты. Именно такие программы формируют гармоничную, активную и неравнодушную личность.

Одним из самых ярких проектов стал «КиноМуравейник» — летняя площадка областного методического киновидеоцентра. В течение июня она работала под девизом дружбы, творчества и взаимопонимания, объединяя детей через кино и совместные активности.

- За месяц площадку посетили более 3000 учащихся из 20 школ. Программа включала интерактивные игры, мастер-классы и показы фильмов, которые помогали детям не только отдыхать, но и узнавать новое. Дети возвращаются с площадок вдохновлёнными, с новыми знаниями и желанием творить. Это важный вклад в их развитие, - рассказала директор областного киновидеоцентра Ирина Бережная.

Министерство культуры Саратовской области планирует и дальше развивать летние проекты, расширять сеть площадок и поддерживать талантливых детей и педагогов.

Министерство культуры Саратовской области