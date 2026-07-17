Саратовский регоператор: нарушение правил складирования отходов – прямой путь к захламлению площадок

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Саратовский филиал «Ситиматик» обращает внимание жителей области на необходимость соблюдения правил складирования твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. По данным специалистов саратовского регоператора, игнорирование требований является одной из главных причин захламления мест накопления отходов и появления несанкционированных свалок.

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами закреплены действующим законодательством: ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», приказ областного министерства природных ресурсов и экологии № 48 «Об утверждении Порядка накопления ТКО на территории Саратовской области», Постановление Правительства РФ № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами».

Так, складирование твердых коммунальных отходов допускается только в предназначенные для них контейнеры. Крупногабаритные отходы необходимо помещать строго в специальные отсеки или бункеры. И ТКО, и КГО категорически запрещено оставлять на земле возле места накопления отходов. Это является прямым нарушением действующего законодательства и провоцирует образование несанкционированных свалок.

Кроме этого, на площадках нельзя оставлять древесно-растительные и строительные отходы. Если они все-таки появились в местах накопления, именно собственник земельного участка обязан вывезти их на полигон для дальнейшей обработки и захоронения.

Напоминаем, региональный оператор по обращению с ТКО обеспечивает вывоз мусора из емкостей и специальных отсеков площадок, внесенных в муниципальные реестры, в соответствии с нормами СанПин: в летний период ТКО ежедневно, КГО – 1 раз в 7 дней. Вывоз отходов, не относящихся к твердым коммунальным, не входит в полномочия саратовского регоператора, не предусматривается в едином тарифе, поэтому не оплачивается населением.

По вопросам разграничения полномочий при организации системы обращения с ТКО жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр регионального оператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.