Свыше 95 тыс. саратовцев выбирают онлайн-взаимодействие с регоператором по обращению с ТКО

Фото: Ситиматик

С начала 2026 года число постоянных пользователей личного кабинета для физических лиц Саратовского филиала «Ситиматик» выросло на 6,7 тыс. абонентов. В настоящее время возможностями онлайн-платформы пользуются уже свыше 95,6 тыс. потребителей, а ежедневно на портале регистрируются около 50 человек.

Одним из наиболее востребованных сервисов остается возможность оплаты через личный кабинет, поскольку здесь можно вносить средства привычными способами: банковской картой, через систему быстрых платежей и т.д. В результате за первое полугодие с помощью платформы жители внесли плату за услугу по обращению с ТКО на сумму более 13,8 млн рублей.

Кроме этого, на портале можно проверить актуальное состояние лицевого счета, получить информацию о задолженности и пени. Также личный кабинет предоставляет возможность оперативной выгрузки платежных документов, в том числе архивных. При этом владельцы нескольких объектов недвижимости могут управлять сразу несколькими лицевыми счетами в одном аккаунте.

Пользователи платформы неоднократно отмечали её удобство, поскольку она позволяет разрешить большинство вопросов без необходимости посещения очных офисов обслуживания.

Напомним, личный кабинет Саратовского филиала компании «Ситиматик» доступен на официальном сайте по ссылке: citymatic64.aisgorod.ru/. На главной странице размещена ссылка на видеоинструкцию для регистрации на платформе и использования основных возможностей сервиса.