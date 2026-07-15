Саратовский регоператор: за полгода мусоровозы почти 6 тысяч раз не смогли проехать к контейнерным площадкам

Фото: Ситиматик

С начала 2026 года в Саратовской области экипажи мусоровывозящих компаний не смогли проехать к контейнерным площадкам почти 6 тысяч раз. По данным специалистов саратовского регоператора, пик непроездов пришелся на первые месяцы года – январь и февраль, когда выпало большое количество осадков. А наименьшее количество зафиксировано в июне – 191 случай.

Анализ всех фактов отсутствия возможности проезда к местам накопления отходов показал, что одной из основных причин является несоответствие дорог нормам СанПин, т.е. отсутствие на них твердого покрытия. В теплое время года такая проблема возникает преимущественно в отдаленных селах, где грунтовые дороги размывает после обильных дождей. Однако зимой вопрос проходимости мусоровозов по снежным колеям остро стоял и в крупных городах – в Саратове, Энгельсе, Балаково и т.д.

Вне зависимости от сезона серьезным препятствием для проезда спецтехники являются автомобили, припаркованные на пути движения мусоровоза в узких дворах многоквартирных домов. Также часто недобросовестные водители бросают свой транспорт вплотную к контейнерным площадкам, тем самым блокируя возможность выкатки емкостей.

Кроме этого, в летний период увеличивается количество непроездов из-за ремонтных работ на подземных коммуникациях. В этих случаях саратовский регоператор рекомендует собственникам мест накопления ТКО переносить контейнеры на время ремонта, чтобы экипажи мусоровывозящих компаний могли беспрепятственно подъехать к бакам.

Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает, что в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 г. обязанность обеспечить свободный проезд для транспортировки отходов возложена на собственника контейнерной площадки. Соблюдение этого требования крайне важно для обеспечения бесперебойного и качественного вывоза отходов в соответствии с графиком.