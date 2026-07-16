Долгострои в Саратове: рабочая группа ищет механизмы завершения

В Саратове продолжается работа по проблеме долгостроев, затронувшая интересы сотен семей. Губернатор Роман Бусаргин провёл второе заседание рабочей группы, созданной для завершения строительства домов ЖСК «Динамовский», «Нескучный» и «Строитель». Накануне аналогичные вопросы разбирались в отношении ЖСК «Подворье» и «Подворье плюс». Все пять кооперативов объединяет общая подрядная организация — ООО «Престиж», а также схема, при которой граждане-пайщики выступают в роли застройщиков, минуя механизм гарантийных счетов, которые защищают средства дольщиков.

В ходе заседания вскрылись серьёзные проблемы. Выяснилось, что ни в одном из трёх ЖСК официально нет членов — из-за этого граждане, вложившие средства, не могут принимать ключевые решения по строительству. Во многих договорах указаны суммы меньшие, чем фактически отданные в кооператив. Губернатор обратился к представителям правоохранительных органов для проверки этих фактов. Также оказалось, что номинальными председателями всех пяти ЖСК являются одни и те же лица, которые не смогли пояснить механизмы и сроки завершения строительства.

Перед руководством кооперативов поставлено требование в кратчайшие сроки предоставить реестр граждан, вложивших деньги, и всю документацию по строительству домов. Это необходимо для расчёта финансовой модели по каждому объекту, которая позволит завершить их возведение. Власти региона намерены защитить права всех обманутых дольщиков и добиться ввода долгостроев в эксплуатацию.