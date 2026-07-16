Саратовской области списали почти 2 миллиарда рублей госдолга решением Мишустина

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Правительство России продолжает курс на поддержку финансовой устойчивости регионов. Председатель кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам с нескольких субъектов страны. Общий объем прощенных обязательств превысит 8,3 миллиарда рублей.

Механизм поддержки напрямую увязан с эффективностью работы региональных властей. По данным правительства РФ, сумма списания соответствует объему средств, которые регионы ранее самостоятельно вложили в стратегические направления: модернизацию ЖКХ; переселение граждан из аварийного жилья; обновление общественного транспорта; реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов.

«Освободившиеся ресурсы они смогут направить на дальнейшую реализацию актуальных и перспективных проектов, формирование привлекательных условий для бизнеса и комфортной среды для жизни граждан», — отметил Михаил Мишустин.

В число территорий, получивших федеральную поддержку, вошла Саратовская область. Региональному бюджету не придется возвращать в центр почти 2 миллиарда рублей (точная сумма — 1,97 млрд руб.).

Высвобожденные средства позволят региону продолжить начатые программы развития без дополнительной нагрузки на налогоплательщиков. Ожидается, что деньги будут направлены на капитальный ремонт дорожной сети, благоустройство общественных пространств и социальные объекты. Это решение является частью системной политики федерального центра: аналогичные меры ранее применялись к ряду других субъектов, включая Республику Алтай, Дагестан, Ингушетию, Марий Эл, Тыву, Забайкальский край, а также Брянскую, Кировскую, Рязанскую и Ульяновскую области.

Данная мера призвана стимулировать инвестиционную активность на местах и ускорить достижение национальных целей развития, определенных президентом РФ Владимиром Путиным.