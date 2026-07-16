Саратовский самостабилизатор давления станет новой защитой для российских АЭС

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Саратов вновь подтвердил статус одного из центров высокотехнологичного машиностроения России. На площадке местного арматурного завода во второй день VIII Международной проектной конференции по трубопроводным системам (15–17 июля) состоялась демонстрация устройства, не имеющего мировых аналогов — самостабилизатора давления.

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Мероприятие собрало порядка 200 делегатов из регионов России и стран ближнего зарубежья: инженеров-проектировщиков, представителей инжиниринговых компаний и ключевых производителей оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Гвоздем деловой программы стала презентация инновационной разработки компании «ТехПромАрма» (входит в состав АО «НПО «ЭМК»). Самостабилизатор предназначен для гашения вибрации и предотвращения разрушений трубопроводов при резких скачках давления (гидроударах). По словам разработчиков, внедрение этой технологии позволит существенно продлить срок службы критической инфраструктуры атомных электростанций и нефтегазовых магистралей.

Президент Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей Алексей Бабичев лично представил устройство коллегам, подчеркнув его стратегическую важность: «Ценность установки в том, что ее использование позволит сократить количество аварийных ситуаций на атомных станциях. Изделие разрабатывалось 15 лет, и еще 5 лет длились испытания опытных образцов. Разработка была включена в реестр обязательных для атомной промышленности».

Сделано в Саратове: взгляд за кулисы производства

Экскурсия для участников конференции вышла далеко за рамки стандартной презентации. Гости посетили основные производственные цеха Саратовского арматурного завода, где смогли проследить весь цикл создания высокоточной продукции. Особый интерес у профессионалов вызвали два объекта:

Первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Роман Задохин высоко оценил представленную экспозицию: «На выставке широко представлена продукция саратовских предприятий — линейка регулирующей и запорной арматуры для атомных электростанций и предприятий нефтегазовой отрасли, которая соответствует международным и отечественным стандартам. Эти изделия востребованы как на территории России, так и за рубежом».

Организаторами масштабного смотра индустриальных достижений выступили АО «НПО «ЭМК» и АО «МосЦКБА». Поддержку форуму оказали Министерство промышленности и энергетики Саратовской области и Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей.

Эксперты отмечают, что создание полностью автономных отечественных систем защиты для атомной отрасли особенно актуально в текущих условиях технологического суверенитета. Включение самостабилизатора в обязательный реестр означает, что в ближайшие годы подобные устройства начнут массово внедряться на строящихся и модернизируемых энергоблоках страны. Для региона это не только вопрос престижа, но и гарантированные заказы, а также развитие компетенций инженерной школы.