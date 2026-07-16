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НовостиОбщество16 июля 2026 13:04

В Саратовской области прошёл рейд на ООПТ «Урочище «Тинь-Зинь»

В Саратовской области охраняют уникальную экосистему «Тинь-Зинь»
Источник:kp.ru

В Саратовской области прошёл очередной рейд на особо охраняемой природной территории — памятнике природы «Урочище «Тинь-Зинь». Здесь сохранились коренные пойменные дубравы, разнотравные луга и более 300 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу. Инспекторы проверили соблюдение режима охраны и природоохранного законодательства, особое внимание уделив профилактике возгораний.

Специалисты провели разъяснительную работу с посетителями: рассказали о правилах безопасного поведения в охранной зоне и вручили памятки. Рейд организован при участии минприроды, управления ГО и ЧС, полиции и МЧС.

Такие мероприятия помогают выявлять и пресекать действия, наносящие ущерб уникальной экосистеме. Рейды регулярно проводятся на всех особо охраняемых природных территориях области в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».